தீபாவளியையொட்டி பொம்மிடியில் ரூ.1.25 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
தீபாவளியையொட்டி பொம்மிடியில் ரூ.1.25 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
UPDATED : நவ 06, 2026 03:24 AM
ADDED : நவ 06, 2026 02:06 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தீபாவளியை முன்னிட்டு பொம்மிடி வடசந்தையூரில் நடந்த ஆட்டுச்சந்தையில், 1.25 கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையாகின.
தர்மபுரி மாவட்டம், பொம்மிடி ஊராட்சி வடசந்தையூரில் வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமை ஆட்டுச் சந்தை நடப்பது வழக்கம். வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளியையொட்டி மேச்சேரி, மேட்டூர், ஓமலுார், ஏற்காடு, நல்லம்பள்ளி, திப்பம்பட்டி, கம்பைநல்லுார், கடத்துார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து விவசாயிகளும், வியாபாரிகளும், 1,000க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனர். ஆடுகளை வாங்க பொதுமக்களும், வியாபாரிகளும் திரளாக வந்திருந்தனர். சந்தையில், 10 கிலோ எடையுள்ள ஆடு, 10,000 ரூபாய் முதல், 12,000 ரூபாய் வரையும், ஆட்டுக்குட்டிகள், 3,500 ரூபாய் முதல், 7,000 ரூபாய் வரையும் விற்பனையாகின. குறைந்தபட்சம், 3,000 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சமாக, 25,000 ரூபாய் வரை விற்பனையாகின. கடந்த வாரம், 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஆடுகள் விற்பனையான நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று, 1.25 கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.