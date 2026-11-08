/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ரூ.55 லட்சத்துக்கு ஆடுகள் விற்பனை
UPDATED : நவ 07, 2026 04:44 AM
ADDED : நவ 07, 2026 03:54 AM
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கம்பைநல்லுார்; தர்மபுரி மாவட்டம், கம்பைநல்லுார் வாரச்சந்தைக்கு, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று, 600க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை விவசாயிகளும், ஆடு வளர்ப்போரும் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர்.
ஆடுகளை வாங்க ஊத்தங்கரை, சேலம், தர்மபுரி, பொம்மிடி, காரிமங்கலம், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட, பல்வேறு இடங்களில் இருந்து வியாபாரிகள் வந்திருந்தனர். 10 கிலோ எடை கொண்ட ஆடு ஒன்று, 10,600 முதல், 11,000 ரூபாய் வரை விற்பனையானது. சந்தையில், 55 லட்சம் ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்தது என, வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.