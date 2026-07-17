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காலி பணியிடங்களை நிரப்ப அரசு ஊழியர் சங்கம் கோரிக்கை
காலி பணியிடங்களை நிரப்ப அரசு ஊழியர் சங்கம் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:32 AM
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தர்மபுரி: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தின், 17வது தர்மபுரி வட்ட பேரவை கூட்டம் நேற்று நடந்தது. வட்ட துணைத்தலைவர் தங்கதுரை தலைமை வகித்தார். மாவட்ட துணைத்தலைவர் ஜெயவேல் துவக்கி வைத்து பேசினார். மாவட்ட தலைவர் சுருளி-நாதன் உள்ளிட்ட
பலர் பங்கேற்றனர்.
இதில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். தொகுப்பூதியம் சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில் பணிபுரியும் ஊழி-யர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும். தொகுப்பூதிய முறையை ஒழித்து, நிரந்தர பணியிடங்களாக நிரப்ப வேண்டும். அரசு துறையில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்.
இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றபட்டன.