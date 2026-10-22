அரசு ஊழியர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : அக் 14, 2026 05:02 AM
தர்மபுரி,:அரசுத் துறைகளில் அவுட்சோர்சிங் முறையை கைவிட்டு, காலியாக உள்ள பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தின் சார்பில், தர்மபுரி மாவட்டம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனை முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு வட்டத்தலைவர் ராஜ்கண்ணு தலைமை வகித்தார். மாவட்ட இணைச்செயலாளர் முருகன், வட்ட துணைத்தலைவர் காசிலிங்கம் ஆகியோர் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினர்.
இதில், உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான விதிமுறைகளை உடனடியாக வெளியிடுவதுடன், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும். சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில் பணிபுரியும் சத்துணவு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் முறையான காலமுறை ஊதியம் வழங்கி, டேப்ஸ் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கான பலன்களை வழங்க வேண்டும். மருத்துவத் துறையில் தொகுப்பூதியம், மதிப்பூதியம், சிறப்புக் காலமுறை ஊதியம், அவுட்சோர்சிங் மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான நியமனங்கள் ஆகியவற்றை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். அரசுத் துறைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.
தர்மபுரி பி.டி.ஓ., அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட செயலாளர் தெய்வானை தலைமை வகித்தார். பென்னாகரத்தில் மாவட்ட தலைவர் சுருளிநாதன், பாலக்கோட்டில் துணைத் தலைவர் சாக்ரட்டீஸ், காரிமங்கலத்தில் இணைச்செயலாளர் தேவகி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் துணைத்தலைவர் சங்கர், நல்லம்பள்ளியில் துணைத்தலைவர் முருகன் ஆகியோரது தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.