அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் கோரிக்கை வலியுறுத்தி பிரசாரம்
அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் கோரிக்கை வலியுறுத்தி பிரசாரம்
ADDED : நவ 18, 2026 05:53 AM
தர்மபுரி:தமிழ்நாடு
அரசு ஊழியர் சங்கத்தின் சார்பில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை
வலியுறுத்தி, தர்மபுரி மாவட்டம் முழுவதும் அரசு அலுவலகங்கள் முன்,
நேற்று பிரசாரம் நடந்தது.
தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம்
முன் நடந்த பிரசாரத்திற்கு, சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் சுருளிநாதன்
தலைமை வகித்தார். மாநில தலைவர் அண்ணா குபேரன், மாவட்ட செயலாளர் தெய்வானை
உட்பட பலர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினர்.
இதில், தமிழக அரசு
உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான விதிமுறைகளை
உடனடியாக வெளியிட வேண்டும். சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில்
பணிபுரிந்து வரும் சத்துணவு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும், முறையான
காலமுறை ஊதியம் வழங்கி, பலன்கள் வழங்க வேண்டும்.
ஊரக
வளர்ச்சித்துறையில் பணிபுரிந்து வரும் பஞ்., செயலாளர்கள்,
நுாலகத்துறையில் பணிபுரியும் ஊர்ப்புற நுாலகர்கள் உள்ளிட்ட அரசு
ஊழியர்களுக்கான அனைத்து பலன்களையும் வழங்க வேண்டும்.
வருவாய்த்துறையில்
சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில் பணிபுரிந்து வரும் வருவாய் கிராம
ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கான அனைத்து பலன்களையும் வழங்க
வேண்டும்.
தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் எம்.ஆர்.பி.,
செவிலியர்கள் அனைவரையும் காலமுறை ஊதியத்தில் நியமனம் செய்ய
வேண்டும். அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள லட்சக்கணக்கான
காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு
கோரிக்கைகளை பிரசாரத்தில் வலியுறுத்தினர்.
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாலுகா அலுவலகம் முன், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்
சங்கம் சார்பில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, வேன் பிரசார
ஆர்ப்பாட்டம் மாநிலத் தலைவர் அண்ணா குபேரன் தலைமையில் நடந்தது.
இதேபோன்று கடத்துார், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பி.டி.ஓ., அலுவலகங்கள்
முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இதில் அரசு ஊழியர்கள் பலர் கலந்து
கொண்டனர்.
* அரூர் ஊராட்சி ஒன்
றிய அலுவலகம் முன், நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட செயலாளர் தெய்வானை தலைமை வகித்தார்.