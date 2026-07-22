தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ சரக அளவிலான ஹாக்கி போட்டி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி

சரக அளவிலான ஹாக்கி போட்டி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி

சரக அளவிலான ஹாக்கி போட்டி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:07 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:07 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

அரூர்:தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் சரக அளவிலான ஹாக்கி போட்டிகள், அரூர் சிறு விளையாட்டு அரங்கில் நடந்தது. இதில், ஜூனியர் பிரிவில் அரூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் முதலிடத்தையும், சீனியர் மற்றும் சூப்பர் சீனியர் பிரிவில் இரண்டாமிடமும் பெற்றனர்.

போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களையும், அவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்த உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பழனிதுரை, கலைமன்னன், முருகேசன், வெங்கடேசன் ஆகியோரை, பள்ளி தலைமையாசிரியர் காசிநாதன் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாராட்டி, மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் வெற்றி பெற வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us