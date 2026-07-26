அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர் சங்க மண்டல கவன ஈர்ப்பு கோரிக்கை மாநாடு
அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர் சங்க மண்டல கவன ஈர்ப்பு கோரிக்கை மாநாடு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:32 AM
தர்மபுரி: சி.ஐ.டி.யு., அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர் சங்கத்தின், தர்ம-புரி மண்டல கவன ஈர்ப்பு கோரிக்கை மாநாடு, தர்மபுரி ரோட்டரி ஹாலில் நடந்தது.
மண்டல தலைவர் சண்முகம் தலைமை வகித்தார். மாநில சம்-மேளன பொதுச்செயலாளர் ஆறுமுக நாயனார், துணை பொதுச்-செயலாளர் தயானந்தம், சம்மேளன இணை செயலாளர் கிருஷ்-ணமூர்த்தி, சி.ஐ.டி.யு., மாநில துணைத்தலைவர் நாகராசன் ஆகியோர் பேசினர். மாநாட்டில், வரவுக்கும், செலவுக்குமான வித்தியாச தொகையை ஈடுகட்ட பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்க வேண்டும். கழ-கங்களின் கடனை அரசே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒப்பந்த முறைக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும். அனைத்து பிரிவிலும் காலிப்-பணியிடங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். மின்சார பஸ்களை தனியார் மூலம் இயக்குவதை கைவிட்டு, கழகங்களே இயக்க வேண்டும். பதிவு செய்த அனைவருக்கும் வாரிசு வேலை வழங்க வேண்டும். ஓய்வுகால பலன்களை உடனுக்குடன் வழங்க வேண்டும். 2026, ஏப்ரல், -ஜூன் மாதம் வரையிலான பணப்பலன்-களை உடனே வழங்க வேண்டும். ஓய்வூதியத்தில் ஒப்பந்த உயர்வு, அகவிலைப்படி நிலுவை, மருத்துவக் காப்பீடு, குறைந்த-பட்ச ஓய்வூதிய உயர்வு உள்ளிட்ட ஓய்வூதியர்களின் அனைத்து கோரிக்கைகளுக்கும் தீர்வு காண வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இதில், சங்கத்தின் மண்டல பொதுச்செயலாளர் ரகுபதி, பொரு-ளாளர் மயில்சாமி, மண்டல துணைத்தலைவர் முரளி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.