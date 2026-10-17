மளிகை கடையின் பூட்டை உடைத்து ரூ.10 ஆயிரம் திருட்டு
மளிகை கடையின் பூட்டை உடைத்து ரூ.10 ஆயிரம் திருட்டு
UPDATED : அக் 17, 2026 05:16 AM
ADDED : அக் 17, 2026 04:36 AM
மொரப்பூர்; மளிகை கடையின் பூட்டை உடைத்து, 10 ஆயிரம் ரூபாய் திருடப்பட்டுள்ளது.
தர்மபுரி மாவட்டம், மொரப்பூர் அடுத்த சென்னம்பட்டியை சேர்ந்தவர் கேசவன், இவரது மனைவி கிருஷ்ணவேணி, 50, இவர், மளிகை கடை வைத்துள்ளார். கடந்த, 14ம் தேதி இரவு வழக்கம் போல் கடையை பூட்டி விட்டு சென்றுள்ளார். மறுநாள் காலை கிருஷ்ணவேணி வந்து பார்த்தபோது, கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருப்பது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, கல்லா பெட்டியின் மேல் டிராயர் மாயமாகி இருந்தது. அதில், 10,000 ரூபாய் இருந்துள்ளது. அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவில், நேற்று முன்தினம் அதிகாலை, 4:00 மணிக்கு காரில் இருந்து இறங்கிய மர்ம நபர் ஒருவர், கடையின் பூட்டுகளை உடைத்து, கல்லா பெட்டியின் மேல்டிராயரை எடுத்து செல்வது பதிவாகியுள்ளது.இது குறித்து, மொரப்பூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.