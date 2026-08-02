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காதலியை கொல்ல முயன்றவருக்கு 'குண்டாஸ்'

காதலியை கொல்ல முயன்றவருக்கு 'குண்டாஸ்'

ADDED : ஆக 02, 2026 02:34 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 02:34 AM

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தர்மபுரி: தர்மபுரி அடுத்த தேங்காய்மரத்துப்பட்டியை சேர்ந்தவர் சின்ன-சாமி, 31. தனியார் நிறுவன ஊழியர். இவர், அதே பகுதியை சேர்ந்த ஷீலா, 22, என்பவரை கடந்த, 7 ஆண்டுகளாக ஒரு தலை-யாக காதலித்து, திருமணம் செய்ய வற்புறுத்தினார். ஷீலா மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த சின்னசாமி கடந்த, ஜூலை, 7ல் பணி முடித்து வீட்டிற்கு செல்வதற்காக, தர்மபுரி நகர பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்சுக்கு காத்திருந்த ஷீலாவை, அவரது கழுத்து, வயிறு உள்ளிட்ட இடங்களில் குத்தியதில், அவர் படுகா-யமடைந்தார். தர்மபுரி டவுன் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து சின்னசா-மியை கைது செய்தனர். அவரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய, மாவட்ட எஸ்.பி., அருண் கபிலன் பரிந்துரை படி, கலெக்டர் சரவணன் உத்தரவிட்டார்.அந்த உத்தரவின் நகலை, சேலம் மத்திய சிறையிலுள்ள சின்ன-சாமியிடம் போலீசார் வழங்கினர்.

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