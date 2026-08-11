காவிரி ஆற்றங்கரையில் குரு பூர்ணிமா ஆரத்தி வழிபாடு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:17 AM
ஒகேனக்கல்: குரு பூர்ணிமா மற்றும் ஆடி மாத பவுர்ணமியையொட்டி, ஒகே-னக்கல் காவிரியாற்றங்கரையில் ஆரத்தி வழிபாடு நேற்று நடந்-தது.
தர்மபுரி மாவட்டம், ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றங்கரையில், குரு பூர்ணிமா மற்றும் ஆடி மாத பவுர்ணமியையொட்டி, அகில பார-திய சன்னியாசிகள் சங்க நிறுவனர் சுவாமி ராமனந்தா தலை-மையில் நேற்று, ஆரத்தி வழிபாடு நடந்தது. அகில பாரதிய சன்-னியாசிகள் சங்கம், சனாதான தர்ம ஆஸ்ரமம், காவிரி நதி நீர் பாதுகாப்பு இயக்கம், அண்ணாமலை சுவாமிகள் மடாலயம் உள்-ளிட்ட அமைப்புகள் இணைந்து நடத்திய இந்த நிகழ்வில், தமிழ-கத்தில் இருந்து பல்வேறு மடங்களை சார்ந்த மடாதிபதிகள், சன்-னியாசிகள், துறவி கள், ஜீயர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு வழிபாடு நடத்தினார்.நிகழ்வில் காவிரி நதிநீர் பாதுகாப்பு இயக்க, நிர்வாகி வாசு மற்றும் சனாதன தர்ம ஆஸ்ரம செயலாளர் ராமகிருஷ்ணன், அண்-ணாமலை சுவாமிகள் மடாலயம் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.