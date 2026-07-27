பசுந்தீவனம் தட்டுப்பாடால் வைக்கோல் விற்பனை ஜோர்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:13 AM
அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூரில் விவசாயத்திற்கு அடுத்து கால்-நடை வளர்ப்பு மற்றும் பால் உற்பத்தி பிரதான தொழிலாக உள்-ளது. கடந்தாண்டு, போதிய மழை பெய்யாததால் அணைகள், தடுப்பணைகள், ஏரி, குளம் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் வறண்டு போயுள்ளது.
மேலும், ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் கிணறுகளில் நீர்-மட்டம் மிகவும் குறைந்து விட்டது.
இதனால், அரூர், மொரப்பூர் மற்றும் கம்பைநல்லுார் பகுதியில் விவசாயிகள் சாகுபடி செய்-துள்ள கரும்பு, மரவள்ளிகிழங்கு, மஞ்சள் உள்ளிட்ட பயிர்கள் காய்ந்து வருகிறது. தற்போது, நிலவும் கடும் வறட்சியால் விவ-சாயம் பாதித்துள்ள நிலையில், வைக்கோல், மக்காச்சோளம் உள்-ளிட்ட பசுந்தீவனங்கள் தட்டுப்பாடால், கால்நடைகளுக்கு தீவனத்-தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, வெளி மாவட்டங்-களை சேர்ந்த வியாபாரிகள், அரூர் பகுதியில் லாரி, டாடா ஏஸ் உள்ளிட்ட சரக்கு வாகனங்களில் வைக்கோலை விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இது குறித்து, வியாபாரிகள் கூறுகையில், 'விழுப்புரம், சங்கரா-புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலுார், புதுச்சேரி, திருவண்ணாமலை போன்ற பகுதிகளில் இருந்து சரக்கு வாகனங்களில் வைக்கோலை எடுத்து வருகிறோம். ஒரு கட்டு வைக்கோல், 230 முதல், 250 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வறட்சியால் வைக்கோல் விற்பனை ஜோராக நடக்கிறது' என்றனர்.
இதனிடையே, கால்நடைத்துறை சார்பில், மானிய விலையில் பசுந்தீவன கிடங்கு திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும் என, கால்நடை வளர்ப்போர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.