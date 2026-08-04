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நேர்மையே வக்கீல்களின் மிகப்பெரிய பலம் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி இளந்திரையன் பேச்சு

நேர்மையே வக்கீல்களின் மிகப்பெரிய பலம் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி இளந்திரையன் பேச்சு

ADDED : ஆக 02, 2026 02:34 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 02:34 AM

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தர்மபுரி: ''சட்டத்தொழிலில், நேர்மையே வக்கீல்களின் மிகப்பெரிய பலம்,'' என, சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி இளந்திரையன் பேசினார்.

தர்மபுரி அரசு சட்டக்கல்லுாரி மற்றும் தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்-பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்திய, தர்மபுரி அரசு சட்டக் கல்லுாரியின் முதல் பட்டமளிப்பு விழா நேற்று, கல்-லுாரி வளாகத்தில் நடந்தது. கல்லுாரி முதல்வர் உஷா தலைமை வகித்தார். டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப்பல்கலை பதிவாளர் கவுரி ரமேஷ் வாழ்த்தி பேசினார். விழாவில், சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி இளந்திரையன், சட்ட படிப்பு முடித்த, மாணவ மாணவியருக்கு, பட்டங்களை வழங்கி பேசியதாவது:

செயற்கை நுண்ணறிவு, மனிதர்களுக்கு உதவும் கருவியாக இருக்க வேண்டும். மனிதர்களை ஆளும் நிலை ஏற்படக்கூடாது. ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பத்தை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அது நம்மை கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது. சட்ட தொழிலில், நேர்மையே வக்கீல்களின் மிகப்பெரிய பலம். இளம் வக்கீல்கள், தங்களது சட்ட பயணத்தை விசாரணை நீதிமன்றங்களிலிருந்து தொடங்கி அனுபவம் பெற்று, உயர்ந்த நிலைகளை அடைய வேண்டும். தரமான சட்டக்கல்வியே, சிறந்த சட்ட வல்லுனர்-களை உருவாக்கும்.

இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.

விழாவில், அனைத்து பட்டதாரிகளும் பட்டமளிப்பு உறுதி-மொழி ஏற்றனர். விழாவில் கல்லுாரி ஆசிரியர்கள், பெற்றோர், பழைய மாணவர்கள், கலந்து கொண்டனர். இணை பேராசிரியர் சிவதாஸ் நன்றி கூறினார்.

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