தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:26 AM
தர்மபுரி; தர்மபுரி மாவட்ட தமிழ்நாடு தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர் சங்கங்களின் கூட்ட-மைப்பு சார்பில், கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் முருகன் தலைமை வகித்தார். தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் சின்னசாமி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தை சேர்ந்த ராஜகுமாரன் பேசினார். தமிழக அரசின் வேளாண் உழவர் நலத்துறையால், கொண்டு வரப்பட்டுள்ள புதிய உழவர் அலுவலர் தொடர்பு திட்டம், 2.0 அரசா-ணையை விவசாயிகளின் நலன் கருதி ரத்து செய்ய வேண்டும். தோட்டக்கலைத்துறையின் தனித்துவம் பாதிக்-காமல் இருக்க, பல்வேறு துறைகளின் பொறுப்பு-களை ஒரே கள அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கக் கூடாது. தமிழத்தில் உணவு பாதுகாப்பு, ஊட்டச்-சத்து பாதுகாப்பு, விவசாயிகளின் வருமான உயர்வு மற்றும் வேளாண் ஏற்றுமதி ஆகிய-வற்றில் தோட்டக்கலைத் துறையின் முக்கிய-மாக பங்கு உள்ளது. ஏற்கனவே நடை
முறையில் உள்ள பழைய திட்டத்தையே தொடர வேண்டும் என வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
நடத்தினர்.
இதில், தோட்டக்கலை துறையில் பணி
புரியும் அனைத்து நிலை அலுவலர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.