/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/லாரி மோதி கணவன் பலி மனைவி படுகாயம்
ADDED : நவ 09, 2026 01:11 AM
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அரூர்: விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த கடப்பனல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஏழுமலை, 37. இவரது மனைவி விஜயலட்சுமி, 23. குழந்தைகள் இல்லை. தம்பதியர் திருப்பூரில் கூலி வேலை செய்து வந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் தீபாவளி பண்டிகைக்காக திருப்பூரில் இருந்து பஜாஜ் டிஸ்கவர் பைக்கில் நேற்று காலை ஊருக்கு சென்றனர். அரூர் - சேலம் சாலையில் காலை, 7:30 மணிக்கு, அரூர் நடேசா பெட்ரோல் பங்க் அருகில் சென்றனர். அப்போது எதிரே வந்த டாரஸ் லாரி, பைக் மீது மோதியது. இதில், சம்பவ இடத்திலேயே ஏழுமலை பலியானார். படுகாயமடைந்த விஜயலட்சுமி அரூர் அரச மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். புகார்படி, அரூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.