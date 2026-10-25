மனைவி மீது தின்னர் ஊற்றி தீ வைத்த கணவர் கைது

ADDED : அக் 03, 2026 04:51 AM
அரூர்:அரூர் அருகே மனைவி மீது தின்னர் ஊற்றி தீ வைத்ததாக, கணவரை போலீசார் கைதுசெய்தனர்.
தர்மபுரி
மாவட்டம், அரூர் அடுத்த சங்கிலிவாடியைச் சேர்ந்தவர் தனகோட்டி, 51;
சாலைப்பணியாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது மனைவி தீத்தி, 48.
தம்பதிக்கு ஒரு மகன், மகள் உள்ளனர். இருவருக்கும் திருமணம்
ஆகிவிட்டது.
தனகோட்டி மொபைல்போனில் ஒரு பெண்ணுடன் பேசிக்
கொண்டு, அவருடன் தொடர்பில் இருப்பதாக தீத்திக்கு சந்தேகம்
ஏற்பட்டது. இது தொடர்பாக, கணவன், மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி தகராறு
ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. இந்நிலையில், நேற்று பகல், 12:00 மணிக்கு
இருவருக்கும் இடையே வாய்த்தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில், தீத்தி
தீக்காயங்களுடன் கிடந்தார். அவரை அக்கம், பக்கத்தினர் மீட்டு, அரூர்
அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். பின், தர்மபுரி அரசு
மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
இதனிடையே, அடுப்பு பற்ற வைக்க
வைத்திருந்த
தின்னரை தனகோட்டி தன் மீது ஊற்றி தீ வைத்ததில் காயமடைந்ததாக
தீத்தி வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். அதன்படி, அரூர் போலீசார்
வழக்குப்பதிந்து தனகோட்டியை கைது செய்தனர்.