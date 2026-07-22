மேகதாது அணை கட்ட எதிர்ப்பு ஐ.ஜே.கே., கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
மேகதாது அணை கட்ட எதிர்ப்பு ஐ.ஜே.கே., கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:11 AM
தர்மபுரி:கர்நாடகா
அரசு, காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு
தெரிவித்து, இந்திய ஜனநாயக கட்சி சார்பில், தர்மபுரி கலெக்டர்
அலுவலகம் எதிரில், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாநில அமைப்பு
செயலாளர் நஞ்சப்பன் தலைமை வகித்தார். மண்டல தலைவர் சுப்பிரமணியம்,
மண்டல செயலாளர் ராஜ்குமார், மண்டல துணை செயலாளர் ராஜசேகரலிங்கம்
ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், தமிழகத்தின்
காவிரி நீர் உரிமையை பாதுகாக்க வேண்டும், மேகதாது அணை கட்டும்
திட்டத்தை முழுமையாக கைவிட வேண்டும், தமிழக விவசாயிகளின்
வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் ஏற்க முடியாது, காவிரி
நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் காவிரி மேலாண்மை
ஆணையத்தின் உத்தரவை முழுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும்,
தமிழகத்திற்கு உரிய நீர் உரிமையை மத்திய, மாநில அரசுகள் உறுதியாக
பாதுகாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
தொடர்ந்து,
இந்திய ஜனநாயக கட்சி நிர்வாகிகள், மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு
எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனு
அளித்தனர்.