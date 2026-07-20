காலை உணவு திட்டத்தை சத்துணவு பணியாளரிடம் ஒப்படைக்க வலியுறுத்தல்
காலை உணவு திட்டத்தை சத்துணவு பணியாளரிடம் ஒப்படைக்க வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:56 AM
தர்மபுரி: தமிழ்நாடு சத்துணவு பணியாளர்கள் ஒன்றியத்தின், தர்மபுரி ஒன்-றிய பொதுக்குழு கூட்டம், தர்மபுரியில் நடந்தது.
ஒன்றிய தலைவர் சரிதா தலைமை வகித்தார். செயலாளர் வெண்ணிலா வரவேற்றார். மாநில பொதுச்செயலாளர் அண்ணா-துரை கூட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசினார்.இதில், சத்துணவு மையங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் காலை உணவு திட்டத்தை, சத்துணவு பணியாளர்களிடம் ஒப்ப-டைக்க வேண்டும். சத்துணவு பணியாளர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதை, 60 லிருந்து, 62 ஆக உயர்த்த வேண்டும். ஆண் சத்து-ணவு பணியாளர்களுக்கு எழுத்தர் பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும்.
ஓய்வு பெற்ற சத்துணவு பணியாளர்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடு வசதி வழங்க வேண்டும். தர்மபுரி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள சத்துணவு அமைப்பாளர் மற்றும் பணியாளர் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்-மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.