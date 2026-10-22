மருத்துவமனையை துாய்மையாக வைத்துக் கொள்ள அறிவுறுத்தல்
மருத்துவமனையை துாய்மையாக வைத்துக் கொள்ள அறிவுறுத்தல்
ADDED : அக் 15, 2026 03:09 AM
அரூர்: அரூர், அரசு மருத்துவ மனையில், தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது, புறநோயாளிகள் பிரிவு, நோயாளிகள் பதிவு செய்யும் இடம், நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு தயாரிக்கும் இடம், மருந்தகம், தீவிர சிகிச்சை பிரிவு, அவசர கால பிரிவு, இயல்முறை சிகிச்சை பிரிவு, எலும்பு முறிவு சிகிச்சை பிரிவு, பொது மருத்துவம், பெண்கள் நலப்பிரிவு, குழந்தைகள் நலப்பிரிவு, விஷ முறிவு சிகிச்சைகள் மற்றும் விஷ முறிவு சிகிச்சைக்களுக்கான மருந்து இருப்பு, உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்தும், தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்ட செயல்பாடுகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார். மேலும், புறநோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சை முறைகள், மருத்துவமனையை துாய்மையாக பராமரித்தல், குடிநீர், மின்சாரம், கழிவறை உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகளை சரியான முறையில் வழங்க, மருத்துவர்கள் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, மருத்துவமனையை துாய்மையாக வைத்துக் கொள்ள அறிவுறுத்தினார்.ஆய்வின் போது, அரசு துறை அலுவலர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் உடனிருந்தனர்.