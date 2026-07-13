ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:23 AM
பாலக்கோடு: தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோட்டில் விசுவ ஹிந்து பரிஷத் பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம், பஜ்ரங்தள் மாநில அமைப்-பாளர் கிரன் தலைமையில் நேற்று நடந்தது.
இதில், மாவட்ட தலைவர் மூகாம்பிகை கோவிந்தராஜ், குத்து விளக்கேற்றி நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்தார். மாவட்ட துணைத்த-லைவர் பத்ரிநாராயணன், வடதென் தமிழக மாநில அமைப்பு செயலாளர் பாலாஜி, வட தமிழக மாநில அமைப்பு செயலாளர் ராமன், உட்பட பலர் முன்னிலை வகித்தனர்.
இதையடுத்து, விவசாயிகளுக்கு பால் மற்றும் உழவு பணியில் பெரும் உதவியாக இருக்கும் பசுவை தேசிய விலங்காக அறி-விக்க வலியுறுத்தி, கையெழுத்து இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது. பசுவை தேசிய விலங்காக அங்கீகரிக்கவும், ஹிந்துக்கள் ஒற்றுமை-யாக எழுச்சியுடன் இருக்க வேண்டும். ஹிந்துக்களின் ஒற்று-மையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைப்பு செயல்படும் என்றும் தெரிவித்தனர். இதில், விசுவ ஹிந்து பரிஷத் மற்றும் பஜ்-ரங்தள் அமைப்பினர் பலர் கலந்து கொண்டனர்.