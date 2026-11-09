ஜல்லி பெயர்ந்த சாலை: கிராம மக்கள் அவதி

UPDATED : நவ 09, 2026 01:43 AM
ADDED : நவ 09, 2026 01:10 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: கடத்துார் அருகே, ஜல்லி பெயர்ந்த சாலையால், கிராம மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம் கடத்துார் ஒன்றியம் ரேகடஹள்ளி ஊராட்சியில், ஜாலியூர், ரேகடஹள்ளி, காந்தி நகர், அண்ணா நகர், முல்லை நகர் ஆகிய கிராமங்களில், 5,000க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இதில் ரேகடஹள்ளி, காட்டுகொட்டாயில், 100க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இக்குடியிருப்புகளுக்கு செல்ல, பல ஆண்டுகளுக்கு முன், 3 கி.மீ., சாலை அமைக்கப்பட்டது. இச்சாலையை அப்பகுதி மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர். காட்டுகொட்டாயிலிருந்து இச்சாலை வழியாக பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ மாணவியர், பால் ஊற்றும் விவசாயிகள், தினமும் ரேகடஹள்ளி, ஜாலியூருக்கு வந்து செல்கின்றனர். அவர்கள் முற்றிலும் சேதமாகிய இச்சாலை வழியே, வாகனங்களை இயக்கி கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர். ஜல்லி பெயர்ந்த இச்சாலையில் செல்லும்போது நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து காயமடைகின்றனர்.இச்சாலையை சீரமைத்துத்தர, அப்பகுதி மக்கள் பலமுறை அரசியல்வாதிகளிடமும், அதிகாரிகளிடம் மனு கொடுத்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை. மழைக்காலங்களில் இப்பகுதி மக்கள் இதன் வழியாக செல்ல மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே, சேதமான இச்சாலையை விரைந்து சீரமைத்து, புதிய தார்ச்சாலை அமைத்து தர வலியுறுத்தி உள்ளனர்.