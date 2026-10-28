ரயில் பயணியிடம் நகை மொபைல் திருடியவர் கைது

ADDED : அக் 28, 2026 06:04 AM
தர்மபுரி; கோவை மாவட் டம், காமாட்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் நாகஜோதி, 39. இவர் கடந்த 24ம் தேதி பெஞ்களுரு சாம்ராஜ் நகர் உறவினர் வீட்டில் நடந்த சுப நிகழ்ச்சிக்கு சென்று விட்டு, மீண்டும், 25ம் தேதி மும்பை - கோவை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் கோவை திரும்பினார்.
இதில், 29ம் தேதி அதிகாலை, 3:00 மணிக்கு ரயில் பெட்டியில் துாங்கி கொண்டு வந்தவர், கண் விழித்து பார்த்தபோது, அவரது ஹேண்ட்பேக்கில் இருந்த, 20 கிராம் வெள்ளி செயின், ஒரு மொபைல் போன் மற்றும், 1,200 ரூபாய் திருட்டு போனது தெரியவந்தது. இது குறித்து, நாகஜோதி தர்மபுரி ரயில்வே போலீசில் புகார் அளித்தார். விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார், நேற்று முன்தினம், கர்நாடக மாநிலம் தேவரஒசஹள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்த வந்தன்குமார், 25, என்பவரை கைது செய்து, அவரிடமிருந்து வெள்ளி நகை மற்றும் மொபைல் போனை பறிமுதல் செய்தனர்.