/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ வேலை வாய்ப்பு முகாம் 75 பேருக்கு பணி ஆணை
ADDED : நவ 21, 2026 04:57 AM
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அரூர்; தர்மபுரி மாவட்டம், அரூரில் உள்ள, எம்.எல்.ஏ., அலுவலகத்தில், தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம், கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடந்தது.
இதில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரை சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்திலுள்ள காலி பணியிடங்களுக்கு நேர்காணல் நடந்தது.
முகாமில், 100க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்ட நிலையில், 75 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அவர்களுக்கு அரூர் அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., சம்பத்குமார் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.