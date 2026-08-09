தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ கெரகோடஹள்ளி பச்சையம்மன் தேர்திருவிழா

கெரகோடஹள்ளி பச்சையம்மன் தேர்திருவிழா

கெரகோடஹள்ளி பச்சையம்மன் தேர்திருவிழா

ADDED : ஆக 09, 2026 02:58 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 02:58 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

காரிமங்கலம்: காரிமங்கலம் அருகே உள்ள கெரகோடஹள்ளி பச்சையம்மன் கோவிலில் நடந்த தேர்திருவிழாவில், திரளான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.

தர்மபுரி மாவட்டம், காரிமங்கலம் அடுத்த கெரகோடஹள்ளி பச்சையம்மன் கோவிலில் ஆண்டு தோறும் தேர் திருவிழா நடந்து வருகிறது. இந்த ஆண்டிற்கான திருவிழா நேற்று முன்தினம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. விழாவை முன்னிட்டு, ஆஞ்-சநேயருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை மற்றும் பச்-சையம்மனுக்கு கரகம் எடுத்தல், சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவம் நடந்தது. விழாவின் முக்கிய நாளான நேற்று காலை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை, தீபாராதனை மற்றும் பொங்கல் வைத்தல் நிகழ்ச்சி நடந்தது.தொடர்ந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் பச்சையம்மன், சிவன், பார்வதி பவனி வரும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில், பாலக்கோடு, அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., அன்பழகன், தலைமை வகித்து தேரோட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, திரளான பக்-தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.

இன்று ஆக., 9ம் தேதி பச்சையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், முனீஸ்வரனுக்கு கும்ப பூஜை மற்றும் கொடி இறக்கம் நடக்கிறது. கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. விழா ஏற்பாடுகளை ஊர்மக்கள் மற்றும் விழா குழுவினர் செய்தி-ருந்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us