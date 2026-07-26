/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ 28ல் கொக்கராப்பட்டி வாரச்சந்தை ஏலம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:28 AM
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அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த கொக்கராப்பட்டி பஞ்., புழு-தியூரில், வாரந்தோறும் புதன்கிழமையில் சந்தை நடக்கிறது.
இதில், 2026 ஆக., 1 முதல், 2027 ஜூலை, 31 முடிய உள்ள காலத்திற்கு சுங்கவரி வசூல் செய்து கொள்வதற்கான ஏல உரிமம் பெற, வரும், 28ல் காலை, 11:00 மணிக்கு அரூர் ஊராட்சி ஒன்-றிய அலுவலகத்தில், ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையாளர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்ற அலுவலரால் பகிரங்க ஏலம் விடப்-படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இது குறித்து, ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக அறிவிப்பு பல-கையில், நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.