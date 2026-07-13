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மல்லிகார்ஜூனேஸ்வரர் கோவிலில் கும்பாபிஷேக விழா பந்தக்கால் நடல்
மல்லிகார்ஜூனேஸ்வரர் கோவிலில் கும்பாபிஷேக விழா பந்தக்கால் நடல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:26 AM
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தர்மபுரி: தர்மபுரி கோட்டையிலுள்ள, 1,800 ஆண்டு பழமையான அன்னை காமாட்சி அம்பிகை உடனாகிய மல்லிகார்ஜூனேஸ்-வரர் கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு, கோவில் பாலாலயம் செய்யப்பட்டு, திருப்பணிகள் நடந்து வந்தன.
வரும் ஆக., 30ம் தேதி மஹா கும்பாபிஷேகம் நடக்கவுள்ளது. இதை முன்னிட்டு, பூர்வாங்க பணிகளுக்காக நேற்று காலை பந்-தக்கால் நடும் விழா நடந்தது. இதில், சுவாமி மற்றும் அம்ம-னுக்கு சிறப்பு பூஜை நடந்தது.கோவில் திருப்பணி குழு தலைவர் மணிவண்ணன், அறங்காவ-லர்கள், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை துணை ஆணையர் ராஜா, செயல் அலுவலர் சத்யா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.