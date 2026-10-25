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பைக் மீது மினி லாரி மோதி தொழிலாளி பலி

பைக் மீது மினி லாரி மோதி தொழிலாளி பலி

UPDATED : அக் 24, 2026 04:54 AM

ADDED : அக் 24, 2026 04:19 AM

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UPDATED : அக் 24, 2026 04:54 AM ADDED : அக் 24, 2026 04:19 AM

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மொரப்பூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், மொரப்பூர் அடுத்த சூரப்பட்-டியை சேர்ந்தவர் அழகரசன், 50, கூலித்தொழி-லாளி; இவர், நேற்று முன்தினம் மாலை, 4:10 மணிக்கு ஹீரோ ஸ்பிளண்டர் பிளஸ் பைக்கில், அவரது ஊரை சேர்ந்த மணிவேலன், 30, என்ப-வரை பின்னால் அமர வைத்து, சூரப்பட்டியில் இருந்து சிந்தல்பாடி நோக்கி

சென்றார்.

அரூர் - சிந்தல்பாடி சாலையில், வெப்பாலம்பட்டி பால் சொசைட்டி அருகே சென்றபோது, எதிரே செங்கல் லோடு ஏற்றி வந்த மினி ஈச்சர் லாரி மோதியது. இதில், தலையில் படுகாயமடைந்த அழகரசன் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். காயமடைந்த மணிவேலன் அரூர் அரசு மருத்து-வமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மொரப்பூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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