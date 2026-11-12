/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ பைக் - லாரி மோதல் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
UPDATED : நவ 12, 2026 02:28 AM
ADDED : நவ 12, 2026 01:58 AM
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அடுத்த பட்டு
கோணாம்பட்டி, அடிமலைபுதுார் பகுதியை சேர்ந்தவர் அன்பழகன், 74. தொழிலாளி. இவர் அரூரில் உள்ள ஓட்டலில் சப்ளையராக பணிபுரிந்து வந்தார்.
நேற்று காலை வேலைக்கு செல்ல தன் ஹீரோ எச்.டி., டீலக்ஸ் பைக்கில் அடிமலைபுதுாரில் இருந்து அரூர் செல்ல சாமியாபுரம் கூட்ரோட்டில் அரூர் - சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்கும் போது, சேலத்தில் இருந்து சிமென்ட் லோடு ஏற்றிக்கொண்டு அரூர் நோக்கி வந்த ஈச்சர் லாரி பைக் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அன்பழகன், சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். புகார் படி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.