கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்ற தொழிலாளி
கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்ற தொழிலாளி
ADDED : நவ 02, 2026 07:34 PM
தர்மபுரி: தர்மபுரி கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் கூலித்தொழிலாளி, நிலப்பிரச்னை தொடர்பாக, தன் உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார்.
தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் இன்று (நவ.,2) நடந்தது. அப்போது மனு கொடுக்க, தர்மபுரி செட்டிக்கரை பள்ளக்கொள்ளையை சேர்ந்த சரோஜா, 63, அவரது மகன் திருப்பதி, 35, சரோஜாவின் தங்கை மகன் பிரபு, 46 ஆகியோர் வந்தனர்.
திடீரென அவர்கள், கலெக்டர் அலுவலக நுழைவாயில் முன், அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை போலீசார் சமாதானம் செய்தபோது, கூலித்தொழிலாளி திருப்பதி, தன் உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார். உடனே போலீசார் மற்றும் தீயணைப்புத்துறையினர் அவர் மீது தண்ணீர் ஊற்றி தடுத்தனர்.
விசாரணையில், அவர்களுக்கு சொந்தமான நிலம் மற்றும் வீடு தொடர்பான பிரச்னைக்கு உரிய தீர்வு கிடைக்கவில்லை. சொத்துக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். இதுதொடர்பாக அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை எனக்கூறினர்.
அவர்களை போலீசார் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர். தர்மபுரி டவுன் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.