அருந்ததியருக்கு வழங்கிய நிலம்: மீட்க ஆர்ப்-பாட்டம்
அருந்ததியருக்கு வழங்கிய நிலம்: மீட்க ஆர்ப்-பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:03 AM
தர்மபுரி; தர்மபுரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் அருந்ததியர் சமூக மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மீட்டுத்தர வலியுறுத்தி, தர்மபுரி கலெக்டர் அலுவலகம் முன் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இதில், கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசிய ஆதித்த-மிழர் பேரவை நிறுவன தலைவர் அதியமான், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:-
தமிழகத்தில், ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சிக்
காலத்தில் பட்டியல் சமூக மக்களுக்கு வழங்கப்-பட்ட, 11 லட்சம் ஏக்கர் பஞ்சமி நிலங்களில், 90 சதவீத நிலங்கள் தற்போது ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு உள்ளன. இதை மீட்டு, பட்டியல் சமூகத்தினரிடம் வழங்க, அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதே நேரத்தில் சமூகத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள அருந்ததியர்களுக்கு, தர்மபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வழங்கப்-பட்ட வீட்டுமனை நிலங்களும் தனி நபர்களால் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்-பான வழக்குகளில் அருந்ததியர் சமூக மக்க-ளுக்கு ஆதரவாக தீர்ப்புகள் வந்த பிறகும் நடவ-டிக்கை எடுக்க அதிகாரிகள் தயங்குகின்றனர். ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி நிலங்களை ஒப்படைக்க விரைவான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.த.வெ.க., அரசில் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ளனர். ஆனால் அவர்கள், அந்த மக்களின் உரிமைகளுக்காக பேசுவார்களா. இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.