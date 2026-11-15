/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:21 AM
ADDED : நவ 14, 2026 04:45 AM
அ நிறம் | அளவு
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில், சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.
தலைமை ஆசிரியர் கலைவாணன் தலைமை வகித்தார். சட்ட தன்னார்வலர் பணி குழுவை சேர்ந்த ராபர்ட் கென்னடி, வக்கீல் ஞானகுமார் ஆகியோர், மாணவர்கள் தங்களது உரிமை மற்றும் கடமைகளை அறிந்து கொள்ளுதல், சட்டத்தை மதித்து நடத்தல், சமூகத்தில் பொறுப்புள்ள குடிமக்களாக உருவாகுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விழிப்புணர்வு கருத்துகளை எடுத்து கூறி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
கணினி ஆசிரியர் பார்த்தீபன், என்.எஸ்.எஸ்., திட்ட அலுவலர் திலீப் குமார், பட்டதாரி ஆசிரியர் ராஜாமணி, உடற்கல்வி ஆசிரியர் ஜெகஜீவன் ராம் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.