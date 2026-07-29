/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ ஆடிப்பெருக்கையொட்டி ஆக., 3ல் உள்ளூர் விடுமுறை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:26 AM
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தர்மபுரி; ஆடிப்பெருக்கு விழாவையொட்டி, ஆக., 3ம் தேதி, தர்மபுரி மாவட்டத்துக்கு உள்ளூர் விடு-முறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:தர்மபுரி மாவட்டத்தில், ஆடிப்பெருக்கு விழா-வையொட்டி, வரும், ஆக., 3ம் தேதி தர்மபுரி மாவட்டத்துக்கு, உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்-கப்படுகிறது. இந்த உள்ளூர் விடுமுறை தினத்தை ஈடுசெய்யும் வகையில், ஆக., 8ம் தேதி (சனிக்கி-ழமை) பணி நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது. உள்ளூர் விடுமுறை நாளன்று மாவட்டத்திலுள்ள கருவூலங்களும், அரசு பாதுகாப்புக்கான அவசர அலுவல்களை கவனிக்கும் பொருட்டு, குறிப்பிட்ட பணியாளர்களோடு செயல்படும்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.