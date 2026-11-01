பெரும் விபத்து பாதிப்பு மீட்பு தர்மபுரி ஜி.ஹெச்.,ல் ஒத்திகை
பெரும் விபத்து பாதிப்பு மீட்பு தர்மபுரி ஜி.ஹெச்.,ல் ஒத்திகை
UPDATED : நவ 01, 2026 02:18 AM
ADDED : நவ 01, 2026 01:52 AM
தர்மபுரி: உலக விபத்து காய தினத்தையொட்டி, தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில், பெரும் விபத்து பாதிப்பு குறித்த மீட்பு ஒத்திகை நடந்தது.
தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில், அக்., 17, உலக விபத்துக் காய தினத்தை முன்னிட்டு, ஒரே சமயத்தில் அதிகமானோர் பாதிக்கப்படும் விபத்துகளை எதிர்கொள்ளும் மாதிரி ஒத்திகை, அவசர சிகிச்சைத்துறை சார்பில், மருத்துவக் கல்லுாரி வளாகத்தில் நடந்தது. கல்லுாரி முதல்வர் மனோகர் தலைமை வகித்தார். மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் துறையின் இணை இயக்குனர் பாரதி, மாவட்ட தீயணைப்பு தலைமை அலுவலர் அம்பிகா, வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் ஜெயதேவ்ராஜ், தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனையின் அவசர மருத்துவ சிகிச்சை துறையின் தலைவர் அருணாசலம் மற்றும் இணை பேராசிரியர் ராஜராஜன் ஆகியோர் ஒத்திகை நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தனர்.ஒத்திகையின்போது, விபத்தில் காயமுற்றவர்களை உடனடியாக பரிசோதித்து, காயத்தின் தீவிரம் மற்றும் சிகிச்சை தேவைக்கேற்ப வகைப்படுத்தினர். இந்த சிகிச்சை முன்னுரிமை வகைப்பாடு, 'டிரையாஜ்' எனப்படும். இதில், மாவட்ட நிர்வாகம், தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை, அவசர சிகிச்சை துறை, பயிற்சி மருத்துவர்கள், நெடுஞ்சாலைத் துறை, காவல்துறை, 108 அவசர ஆம்புலன்ஸ் சேவை போக்குவரத்துத் துறை உட்பட பல்வேறு துறைகள் மற்றும் அவசரகால உதவி அமைப்புகள் பங்கேற்றன.
இந்த ஒத்திகை, மாவட்ட அளவிலான பேரிடர் தயார் நிலையையும் மருத்துவமனையின் அவசரகால செயல் திறனையும் வலுப்படுத்தும் என, மருத்துவ கல்லுாரி முதல்வர் மனோகர் தெரிவித்தார்.