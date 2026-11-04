மனைவியை எரித்து கொன்ற கணவனுக்கு 3 ஆயுள் சிறை

UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:47 PM
அரூர்: குடும்ப தகராறில் மனைவி பழனியம்மாள், 30, என்பவரை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்துக் கொன்ற கணவன் சிவகுமார், 33, என்பவருக்கு மூன்று ஆயுள் தண்டனை விதித்து, கரூர் மகளிர் விரைவு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
கரூர் மாவட்டம், வெங்கமேடு பெரிய குளத்துப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் சிவக் குமார், 33. இவரது மனைவி பழனியம்மாள், 30. இருவருக்கும் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. 2023 நவ., 9ல், பழனியம்மாளை காரில், அரவக்குறிச்சி காட்டு பகுதிக்கு சிவக்குமார் அழைத்து சென்று, அடித்து கொன்று, பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து விட்டு சிவக்குமார் தப்பி சென்றுள்ளார்.
அரவக்குறிச்சி போலீசார், சிவக்குமாரை கைது செய்தனர். இது தொடர்பான வழக்கு, கரூர் மகளிர் விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. நேற்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதில், மனைவியை எரித்து கொன்ற சிவக்குமாருக்கு, மூன்று ஆயுள் தண்டனை, 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து, நீதிபதி தங்கவேல் தீர்ப்பளித்தார்.