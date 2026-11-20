ADDED : நவ 20, 2026 01:45 AM
அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், மொரப்பூர் அடுத்த போடிநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்தவர் ஸ்ரீகாந்த், 24. இவர், அரூரில் உள்ள சோழமண்டல பைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் சேல்ஸ் ஆபீசராக
பணிபுரிகிறார்.
நேற்று முன்தினம் மதியம், 2:00 மணிக்கு சின்னாங்குப்பம், ஜம்மணப்பட்டி ஆகிய கிராமங்களுக்கு டூவீலரில் சென்று விட்டு, அரூரில் உள்ள அலுவலகத்திற்கு சென்றார். ஆலமரத்துப்பட்டி வனப்பகுதியில் இயற்கை உபாதை கழிக்க ஸ்ரீகாந்த் பைக்கை நிறுத்தி விட்டு சென்றார்.
அப்போது, 3 பைக்குகளில் வந்த, 4 பேர், பைக்குகளை நிறுத்தி விட்டு, ஸ்ரீகாந்திடம், 'எவ்வளவு பணம் வைத்துள்ளாய், பணத்தை கொடு' என மிரட்டியுள்ளனர். 'தன்னிடம் பணம் எதுவும் இல்லை' என ஸ்ரீகாந்த் கூறியபோது, அதில் ஒருவன், 'யு.பி.ஐ., மூலம் மனோஜ்குமார் பழனி பெயர் கொண்ட வங்கி கணக்கிற்கு பணம் அனுப்பு' என மிரட்டியுள்ளான்.
அந்த பெயருக்கு, 'போன்பே' மூலம், 42,000 ரூபாயை ஸ்ரீகாந்த் அனுப்பியுள்ளார். இது குறித்த புகார் படி, கோபிநாதம்பட்டி போலீசார், ஜம்மனப்பட்டியை சேர்ந்த பிரதாப், 25, என்பவரை கைது செய்து, தலைமறைவாக உள்ள, மூவரை தேடி வருகின்றனர்.