/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ பானிபூரி வியாபாரியை தாக்கியவருக்கு 'காப்பு'
ADDED : நவ 01, 2026 01:57 AM
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட் டம், பொம்மிடி அடுத்த கொப்பகரையை சேர்ந்தவர் முருகன், 63. இவர் மனைவி சின்னப்பாப்பா, 55. இவர்கள் கொப்பகரை டாஸ்மாக் கடை அருகே பானிபூரி கடை வைத்துள்ளனர்.
முருகன் தன் கடை அருகே இருந்த காலி மது பாட்டில்களை எடுத்து, டாஸ்மாக் கடையில் கொடுத்துள்ளார். டாஸ்மாக் கடை ஊழியர் சில்லறை இல்லை என்று கூறினார். இதையடுத்து டாஸ்மாக் கடையின் படிகட்டில் முருகன் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த விடிவெள்ளி நகரை சேர்ந்த ரஞ்சித் குமார், 52, முருகனை தகாத வார்த்தையால் திட்டி, இரும்பு பைபால் தாக்கினார்.படுகாயமடைந்த முருகனை அங்கிருந்து அவர்கள் மீட்டு, தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். புகார் படி நேற்று ரஞ்சித்குமாரை, பொம்மிடி போலீசார் கைது செய்தனர்.