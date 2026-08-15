மல்பெரி செடியில் வேரழுகல் நோய் தடுக்க மேலாண்மை செயல் விளக்கம்
மல்பெரி செடியில் வேரழுகல் நோய் தடுக்க மேலாண்மை செயல் விளக்கம்
ADDED : ஆக 14, 2026 04:41 AM
பென்னாகரம்:
பென்னாகரம் அடுத்த சின்னம்பள்ளியில் தமிழ்நாடு அரசு பட்டு வளர்ச்சி துறை மற்றும் மத்திய பட்டு வாரியம் இணைந்து நடத்தும் எண் பட்டு எண் பெருமை பயிற்சி முகாமில் வேரழுகல் நோய் மேலாண்மை செயல் விளக்க கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
பென்னாகரம் பட்டு வளர்ச்சி துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள சின்-னம்பள்ளி கிராமத்தில் மல்பெரி செடிகளை தாக்கும் வேரழுகல் நோய் மற்றும் அதை தடுக்கும் முறைகள் குறித்த சிறப்பு நேரடி செயல் விளக்க முகாம் நடந்தது. பென்னாகரம் பட்டு வளர்ச்சி துறை உதவி இயக்குனர் சங்கதி தலைமை வகித்தார். இதில், மத்-தியப்பட்டு வாரிய விஞ்ஞானி முனைவர் மகேஷ், மல்பெரி பயிரில் ஏற்படும் வேரழுகல் நோய்க்கான காரணங்கள் மற்றும் அதன் தீவிரத்தை கட்டுப்படுத்தும் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து, விவசாயிகளுக்கு விரிவாக விளக்கினார். முக்கிய மேலாண்மை முறைகளான உயிரியல் கட்டுப்பாடு, ரசாயன கட்-டுப்பாடு, தோட்ட பராமரிப்பு கட்டுப்பாடு போன்ற மேலாண்-மைகள் முக்கியத்துவத்தை விஞ்ஞானி எடுத்துரைத்தார்.
இச்செயல் விளக்க முகாமில், சின்னம்பள்ளி சரகம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த ஏராளமான பட்டுப்புழு வளர்ப்பு விவசாயிகள், தங்களது சந்தேகங்களை கேட்டறிந்தனர். ஏற்பாடுகளை, உதவி பட்டு ஆய்வாளர்கள் அரங்கசாமி, வைரவேல் மற்றும் மதன்குமார் மற்றும் இளநிலை பட்டு ஆய்வா-ளர்கள் செய்திருந்தனர்.