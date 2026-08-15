நிர்வாண வீடியோ அனுப்பி மிரட்டல்; இளம்பெண்ணின் கள்ளக்காதலனுக்கு 'கம்பி'
நிர்வாண வீடியோ அனுப்பி மிரட்டல்; இளம்பெண்ணின் கள்ளக்காதலனுக்கு 'கம்பி'
ADDED : ஆக 14, 2026 11:28 PM
அரூர்: இளம்பெண்ணின் நிர்வாண வீடியோவை, அவரது கணவருக்கு அனுப்பிய வழக்கில், கள்ளக்காதலனை கைது செய்த போலீசார், அவரது நண்பரை தேடி வருகின்றனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், கடத்துாரை சேர்ந்த திருமணமான, 21 வயது இளம் பெண்ணுக்கும், அவரது கணவருக்கும் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
இருவரையும், கணவரின் நண்பரான பூசாரி ரகுராம், 28, சமாதானம் செய்து வந்துள்ளார். அப்போது, பெண்ணுக்கும், ரகுராமிற்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த மார்ச், 9ம் தேதி, பெண்ணும், ரகுராமும் காரில் சென்றபோது, இருவரும் போட்டோ எடுத்துக் கொண்டனர். அதை பெண்ணிடம் காட்டிய ரகுராம், 'என்னுடன் தனிமையில் இருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் போட்டோவை உன் தந்தைக்கு அனுப்பி விடுவேன்' என, மிரட்டியுள்ளார்.
ரகுராமுடன் அப்பெண் தனிமையில் இருந்துள்ளார். அதை ரகுராம் போட்டோ, வீடியோ எடுத்துள்ளார்.
மூன்று மாதத்திற்கு முன், சென்னையை சேர்ந்த ராஜ்குமார், இளம்பெண்ணின் மொபைல்போனில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய போது, 'ரகுராம் என் நண்பர். அவர் தான் உன் மொபைல்போன் எண் கொடுத்தார்.
'நீ என்னுடன் பேசவில்லை என்றால் நீயும், ரகுராமும் எடுத்துக் கொண்ட போட்டோவை, உன் கணவர் மற்றும் தந்தைக்கு அனுப்பி விடுவேன்' என, கூறியுள்ளார். இதனால் ராஜ்குமாருடன் அப்பெண் பேசி வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், ஒன்றரை மாதத்திற்கு முன், ராஜ்குமார், அப்பெண்ணிடம் வீடியோ காலில் பேசி, நிர்வாணமாக வரவழைத்து வீடியோ எடுத்துள்ளார். கடந்த 2ம் தேதி பெண்ணை மொபைல்போனில் தொடர்பு கொண்ட ராஜ்குமார், 'என்னுடன் தனிமையில் இருக்க வரவில்லையென்றால், வீடியோ காலில் பேசிய போது எடுத்த நிர்வாண வீடியோவை உன் கணவருக்கு அனுப்பி விடுவேன்' என, மிரட்டியுள்ளார்.
மேலும், கடந்த 7ம் தேதி பெண்ணின் கணவர் மற்றும் மாமனார், அண்ணனுக்கு வீடியோவை அனுப்பி, பெண்ணுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். இது குறித்து, பெண் புகாரின்படி, அரூர் மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து ரகுராமை கைது செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள ராஜ்குமாரை தேடி வருகின்றனர்.