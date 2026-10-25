/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/விவசாயி கவனத்தை திசை திருப்பி பணம் திருட்டு
UPDATED : அக் 24, 2026 04:53 AM
ADDED : அக் 24, 2026 04:20 AM
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காரிமங்கலம்: தர்மபுரி மாவட்டம், காரிமங்கலம் அடுத்துள்ள ஆலமரத்துப்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி முருகேசன், 52. இவர் நேற்று முன்தினம் மாலை, 4:00 மணிக்கு காரிமங்கலத்தில் உள்ள இந்தியன் வங்கி ஏ.டி.எம்., மையத்தில் பணம் எடுக்க சென்-றுள்ளார்.
அப்போது, அங்கிருந்த அடையாளம் தெரியாத நபர், முருகேசன் கவனத்தை திசை திருப்பி, அவருடைய ஏ.டி.எம்., கார்டை திருடி சென்றுள்ளார். பின்னர் சிறிது நேரத்தில், பெரி-யாம்பட்டி பகுதியில் உள்ள ஏ.டி.எம்., மையத்தில் இருந்து, 21,100 ரூபாய் எடுத்ததாக முருகேசன் மொபைலுக்கு எஸ்.எம்.எஸ்., வந்துள்ளது.இது குறித்து, காரிமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்-கின்றனர்.