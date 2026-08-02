/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/3 இடங்களில் பணம் திருட்டு
ADDED : ஆக 02, 2026 02:40 AM
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தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், மாரண்டஅள்ளியை சேர்ந்தவர் சலீம், 34. வெள்ளிச்சந்தை நான்குரோடு அருகே இவரது, சலீம் புட்வேர் என்ற கடையில், நேற்று முன்தினம் காலை, 7:15 மணிக்கு, கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, உள்ளே உண்டியலில் இருந்த, 30,000 ரூபாய் திருடு போயிருந்தது. மேலும், அடுத்துள்ள ஜாவித் என்பவரது சீட்கவர் கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, கல்லாவில் இருந்த, 5,000 ரூபாயை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்-றுள்ளனர்.
அதே போல், கடைக்கு பின்புறமுள்ள முத்துார் மாரி-யம்மன் கோவிலில் உண்டியல் உடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்த பணம் திருடு போனது. இது குறித்து மகேந்திரமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.