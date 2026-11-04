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3 குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்

3 குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்

UPDATED : நவ 03, 2026 07:50 AM

ADDED : நவ 03, 2026 06:53 AM

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UPDATED : நவ 03, 2026 07:50 AM ADDED : நவ 03, 2026 06:53 AM

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பென்னாகரம்; ஏரியூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பிறந்த, 3 குழந்தை

களுக்கு தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கும் விழா நேற்று நடந்தது. நிகழ்ச்சியில் பென்னாகரம், த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., கஜேந்திரன் ஏரியூர் அரசு சுகாதார நிலையத்தில் பிறந்த, 3 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில், பென்னாகரம் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் ராமதாஸ், டாக்டர் மருத்துவ பணியாளர்கள், செவிலியர்கள், த.வெ.க., நிர்வாகிகள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

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