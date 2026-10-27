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விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து மாதர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து மாதர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 27, 2026 06:27 AM
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தர்மபுரி: அத்யாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை கண்டித்து, அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் சார்பில், தர்மபுரி பி.எஸ்.என்.எல்., அலுவலகம் முன், நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் ஜெயா தலைமை வகித்தார்.
செயலாளர் மல்லிகா, முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் கிரைசாமேரி உட்பட பலர் பேசினர். இதில், விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். காஸ் விலையை குறைக்க வேண்டும். அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை மற்றும் அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களையும் ரேஷன் கடைகள் மூலமாக பொதுமக்களுக்கு தடையின்றி வழங்க வேண்டும். மத்திய அரசு பால், சர்க்கரை மற்றும் அனைத்து உணவு பொருட்கள் மீதான ஜி.எஸ்.டி., வரியை நீக்கி, விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.