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ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் தொடர மாதர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் தொடர மாதர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:52 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:52 AM

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தர்மபுரி:மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்த வலியுறுத்தி, அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் சார்பில், தர்மபுரி பி.எஸ்.என்.எல்., அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் ஜெயா தலைமை வகித்தார். மாநில துணைத்தலைவர் வாலண்டினா, மாவட்ட நிர்வாகிகள் மல்லிகா, சரண்யா, நிர்மலா ராணி, தமிழ்மணி, வளர்மதி மற்றும் மாவட்ட குழு உறுப்பினர் பூபதி ஆகியோர் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில், கடந்த, 20 ஆண்டுகளாக மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதிச் சட்டம் கோடிக்கணக்கான மக்களின் குறைந்தபட்ச வாழ்வாதாரத்திற்கு பாதுகாப்பு அரணாக இருந்து வருகிறது. மத்திய அரசு தற்போது இத்திட்டத்திற்கு பதிலாக வி.பி.ஜி., ராம்ஜி என்ற புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி, அதற்கான வரைவு விதிகள் வெளியிடப்பட்டு, கடந்த, 1 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இது, கிராமப்புற மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும், கிராமப்புற வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கும் எதிரான நடவடிக்கை. 100 நாள் வேலைவாய்ப்பை, 200 நாட்களாக உயர்த்த வேண்டும், நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்பு உத்த ரவாத சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும், வேலைக்கான தினக்கூலியை, 700 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என, வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனர்.

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