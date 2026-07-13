வத்தல்மலை சாலையில் குவிந்துள்ள மண் அப்புறப்படுத்த வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
வத்தல்மலை சாலையில் குவிந்துள்ள மண் அப்புறப்படுத்த வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:22 AM
தர்மபுரி: வத்தல்மலைக்கு செல்லும் சாலையில் ஆங்காங்கே குவிந்து கிடக்கும் மண் குவியல்களை
அப்புறப்படுத்த, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டத்தின் மினி ஊட்டி என்று அழைக்கப்படும் வத்-தல்மலைக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் தினந்தோறும் வந்து செல்கின்றனர். வத்தல்மலைக்கு செல்லும் சாலையில், 24 அபாய-கரமான கொண்டை ஊசி வளைவுகள் உள்ளன. மழைக்காலங்-களில் இந்த கொண்டை ஊசி வளைவுகளில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு வருகிறது. கடந்த மாதம் அவ்வப்போது பெய்த மழையால், சாலைகளில் ஆங்காங்கே மண் சரிவு ஏற்பட்டது. இதை பஞ்., நிர்-வாகம் கண்டுகொள்ளாததால் சாலைகளில் ஆங்காங்கே மண் குவிந்து கிடக்கிறது.இதனால், டூவீலரில் வரும் வாகன ஓட்டிகள் நிலைதடுமாறி சாலையில் விழுந்து காயமடைந்து வருகின்றனர். எனவே, விபத்து ஏற்படுவதை தடுக்க, சாலையில் குவிந்து கிடக்கும் மண்ணை அப்புறப்படுத்த, நடவடிக்கை எடுக்க, வாகன ஓட்-டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.