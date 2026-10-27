கிடப்பில் போடப்பட்ட நான்கு வழிச்சாலை பணி விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
கிடப்பில் போடப்பட்ட நான்கு வழிச்சாலை பணி விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
ADDED : அக் 03, 2026 04:52 AM
அரூர்:நான்குவழிச்சாலை பணி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
அரூர்
-- தானிப்பாடி வழியாக, திருவண்ணாமலைக்கு நான்கு வழிச்சாலை
அமைக்கும் பணி, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் துவங்கப்பட்டது.
இதனிடையே, தீர்த்தமலை முதல் பொய்யப்பட்டி வரை, அரூர்
நாசன்கொட்டாய் முதல் செல்லம்பட்டி வரை, நரிப்பள்ளி முதல் இ.பி.தண்டா
வரை, ஆகிய இடங்களில் சாலைப்பணிகள் முடிக்கப்படாமல் கிடப்பில்
போடப்பட்டுள்ளது. இச்சாலை வழியாக தினமும், நுாற்றுக்கணக்கான
வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
சாலையின் ஒருபுறம் தோண்டப்பட்டு
ஜல்லி கற்கள், மண் கொட்டப்பட்டுள்ளன. தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களால்,
இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி காயமடைவதுடன், உயிர்பலி
ஏற்படுகிறது. மற்றொருபுறம், சாலையில் முறையாக தண்ணீர் விடாததால்
பஸ், லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்கள் செல்லும் போது, மண் துாசி புழுதி
பறப்பதால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளின் கண்களை பதம் பார்த்து
வருகிறது. கிடப்பில் போடப்பட்ட சாலை விரிவாக்க பணியால், வாகன
ஓட்டிகள் பல்வேறு சிக்கல்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
எனவே,
வாகனங்கள் செல்லும்போது, புழுதி பறப்பதை தடுக்கும் வகையில் சாலையில்
முறையாக தண்ணீர் விடுவதுடன், நான்குவழிச்சாலை பணியை விரைந்து
முடிக்க நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
என, பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.