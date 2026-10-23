சிறு மழைக்கே குளமாக மாறும் தார்ச்சாலை வாகன ஓட்டிகள், மக்கள் அவதி
சிறு மழைக்கே குளமாக மாறும் தார்ச்சாலை வாகன ஓட்டிகள், மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 22, 2026 02:47 AM
ADDED : அக் 22, 2026 02:05 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: கடத்துார் ஒன்றியம் தென்கரைகோட்டை - அரூர் சாலை, குண்டும், குழியுமாக உள்ளதால் மழைநீர் குளமாக தேங்கி, பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம் கடத்துார் ஒன்றியம் தென்கரை கோட்டை ஊராட்சியிலுள்ள, 22 கிராமங்களில், 5,000க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். தென்கரை கோட்டையில் இருந்து வடகரை, கொளகம்பட்டி வழியாக அரூருக்கு தார்ச்சாலை செல்கிறது. இதன் வழியாக தினமும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர், அரசு அலுவலர்கள், பொதுமக்கள் என, 1,000க்கும் மேற்பட்டோர், பல்வேறு வாகனங்கள் மூலம் அரூர் மற்றும் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இதில் வடகரை, தென்கரைகோட்டை, பச்சமுத்து தோட்டம் உள்ளிட்ட, 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் அதிகளவில் பயன்படுத்துகின்றனர். இச்சாலையில் வடகரை முதல், கொளகம்பட்டி வரையிலான தார்ச்சாலை, ஆங்காங்கே சேதமாகி குண்டும், குழியுமாக மாறியுள்ளது. சாலையில் பல இடங்களில் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள், மாணவர்கள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது: பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதியில் இருந்து அரூருக்கும், அரூரில் இருந்து பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, பொம்மிடிக்கும் விரைவாக செல்ல, இந்த தென்கரை கோட்டை - வடகரை - கொளகம்பட்டி சாலையை மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர். சாலை குண்டும், குழியுமாக உள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். சாலையில் சிறு மழைக்கே ஆங்காங்கே குளம்போல் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. தார்ச்சாலையை சீரமைக்கக்கோரி நெடுஞ்சாலைத்துறையினருக்கு பலமுறை மனு கொடுத்தும் பயனில்லை. இதனால் சுற்று வட்டாரத்தை சேர்ந்த, 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பாதித்து வருகின்றனர். எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் விரைந்து தார்ச்சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினார்.