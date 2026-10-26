/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ நெடுஞ்சாலையில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
நெடுஞ்சாலையில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
நெடுஞ்சாலையில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
ADDED : அக் 20, 2026 02:44 AM
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தர்மபுரி; தர்மபுரி அருகே, சவுளுர் பகுதி நெடுஞ்சாலையில் மழைநீர் தேங்கி நிற்பதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள நெடுஞ்சாலைகளில் சாலை பணிகள் அமைக்கும்போது, அதையொட்டி மழைநீர் கால்வாய்கள் அமைக்கப்படவில்லை.
இதனால், மழைநீர் சாலையில் தேங்கி நிற்கும் அவலம், ஆங்காங்கே உள்ளது. கடந்த, 17ம் தேதி இரவு தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்தது. தர்மபுரி அருகே, தர்மபுரி - பாலக்கோடு நெடுஞ்சாலை சவுளுர் பகுதியில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்து வருகின்றனர். எனவே, மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் மழைநீர் கால்வாய்களை முறையாக அமைக்க, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.