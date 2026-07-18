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ரயிலில் கஞ்சா கடத்திய மும்பை வாலிபர் கைது

ரயிலில் கஞ்சா கடத்திய மும்பை வாலிபர் கைது

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:26 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:26 AM

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அரூர்: எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் கஞ்சா கடத்தி வந்த, மும்பை வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

அரூர் மதுவிலக்கு பிரிவு எஸ்.ஐ., புஷ்பாகரன், ஏட்டுக்கள் வெங்கடாசலம், சுவீந்திரன் மற்றும் சேலம் ரயில்வே எஸ்.எஸ்.ஐ., பாலமுருகன் மற்றும் போலீசார், வடமாநிலங்களில் இருந்து வரும் ரயில்களில் போதைப் பொருள் கடத்தல் சம்மந்தமாக, நேற்று முன்தினம் காலை, 9:25 மணிக்கு பொம்மிடி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது வந்த தன்பாத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், பொது பெட்டி படிக்கட்டு அருகே கையில் கருப்பு நிற பேக்குடன் சந்தேகப்படும்படி நின்றிருந்த வாலிபரை பிடித்து விசாரித்தனர். அதில், அவர் மகாராஷ்டிரா மாநிலம், மும்பை முல்லன்டு மேற்கு ராம்கட் நகரை சேர்ந்த ஸ்ரீகண்டா, 26, என்-பதும், பேக்கில், 4.240 கிலோ கஞ்சாவை கடத்தி வந்ததும் தெரிந்தது. இதையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீசார் அவரிடமிருந்து, கஞ்சா மற்றும் மொபைல்போனை பறிமுதல் செய்தனர்.

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