தெருவில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க நகராட்சி சார்பில் அழகு படுத்தும் பணி
தெருவில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க நகராட்சி சார்பில் அழகு படுத்தும் பணி
UPDATED : அக் 16, 2026 04:24 AM
ADDED : அக் 16, 2026 03:27 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தெருக்களில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க, அழகு படுத்தும் பணி நகராட்சி சார்பில் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தர்மபுரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட, 33 வார்டுகளில் துாய்மை பணியாளர்கள் மூலம், வீடு வீடாக குப்பை சேகரிக்கப்படுகிறது. வீட்டில் சேகரமாகும் குப்பையை பொதுமக்கள் துாய்மை பணியாளரிடம் கொடுக்காமல், தெருவில் குப்பை வீசுவது தொடர்ந்து வந்தது. இதை தவிர்க்குமாறு நகராட்சி சார்பில், பலமுறை அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன.
ஆனாலும், சாலை மற்றும் தெருக்களில் குப்பை கொட்டுவது தொடர்ந்து வருகிறது. இதையடுத்து, அக்., 1ம் தேதி முதல், தர்மபுரி நகராட்சிக்கு பகுதியில் குப்பையை, சாலை மற்றும் தெருக்களில் கொட்டினால், அபராதம் விதிக்கப்படும் என, தர்மபுரி நகராட்சி சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், தெரு ஓரங்களில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்கும் வகையில், பூ செடிகள் நட்டு வைத்து அழகு படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதில், முதற்கட்டமாக நகராட்சிக்கு உட்பட்ட, 19 இடங்கள் அழகு படுத்தப்பட்டன. நேற்று, 19வது வார்டுக்கு உட்பட்ட அரிச்சந்திரன் கோவில் தெருவில், பொதுமக்கள் குப்பை கொட்டிய இடத்தில் நகராட்சி கமிஷ்னர் அமுதா, பூ செடிகள் நட்டு வைத்து அழகு படுத்தும் பணியை தொடங்கி வைத்தார்.இதில், நகராட்சி துப்புரவு அலுவலர் ராஜரத்தினம் உட்பட நகராட்சி ஊழியர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.