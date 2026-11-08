பத்திர எழுத்தர்கள் பணியை புறக்கணித்து ஆலோசனை

ADDED : நவ 07, 2026 03:52 AM
தர்மபுரி; தர்மபுரி மாவட்ட பத்திர நகல் எழுதுவோர் சங்கம் சார்பில், நேற்று தர்மபுரி ஒருங்கிணைந்த சார்பதிவாளர் அலுவலகம் முன் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கணேசன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட தலைவர் திருஞானம், செயலாளர் வெங்கடேசன், பொருளாளர் ஜெகநாத் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். மாநில சங்க அறிவுறுத்தலின்படி, ஒரு மணி நேரம் பணியை புறக்கணித்து கவன ஈர்ப்பு ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இதில், வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் வகையில், தமிழக அரசு பத்திரப்பதிவு முறையில் புதிய நடைமுறையை கொண்டு வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தனியார் நிறுவனத்திற்கு பத்திரம் எழுதும் முறை மூலம், தாரை வார்க்க இந்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதனால், பத்திரம் தயாரிக்கும் பணி அனைத்தும் தனி நபருக்கு வழங்கப்பட்டு விடும். மேலும் தமிழில் இருந்து மொழி மாற்றம் பிரச்னையும் ஏற்படும். மேலும், இதனை நம்பி பத்திரம் எழுதும் பணியில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் உள்ள, ஆயிரக்கணக்கான குடும்பத்தினரின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும்.
எனவே, பத்திரப்பதிவு துறையின் புதிய நடைமுறை கைவிடக்கோரி வரும், 10, 11ம் ஆகிய 2 நாட்கள் மாநில அளவிலான பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும். அன்றைய தினம் பத்திரம் எழுதும் பணி முழுவதும் புறக்கணிக்கப்படும். எனவே, பத்திரம் எழுதும் பணியை தனியாருக்கு தமிழக அரசு வழங்கக் கூடாது என, ஆலோசனை கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.