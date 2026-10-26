டி.என்.சி., குழும நிறுவனங்களின் புதிய பெட்ரோல் பங்க் திறப்பு
டி.என்.சி., குழும நிறுவனங்களின் புதிய பெட்ரோல் பங்க் திறப்பு
UPDATED : அக் 26, 2026 02:07 AM
ADDED : அக் 26, 2026 02:02 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி டி.என்.சி., குழும நிறுவனங்களின் சார்பில், சேலம் - பெங்களுரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், புதிய புறநகர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில், டி.என்.சி., பியூல்ஸ் என்னும் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் புதிய பெட்ரோல், டீசல் பங்க் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து நவீன வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த புதிய பெட்ரோல் பங்க் திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது.
இதில், ஸ்ரீ விஜய் வித்யாலயா கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவரும், பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளருமான டி.என்.சி., மணிவண்ணன் தலைமை வகித்தார். டி.என்.சி., சிட்ஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் இளங்கோவன், ஸ்ரீ விஜய் வித்யாலயா கல்வி நிறுவனங்களின் இயக்குனர்கள் தீபக், பிரேம், செயலாளர் ராம்குமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். இதில், இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின், சேலம் கோட்ட தலைமை விற்பனை அலுவலர் கிரண்குமார் பெட்ரோல் பங்கை திறந்து வைத்து, முதல் விற்பனையை தொடங்கி வைத்தார். தமிழ்நாடு பெட்ரோலியம் டீலர்ஸ் சங்க பொதுச்செயலாளர் சுரேஷ், முதல் விற்பனையை பெற்றுக் கொண்டார்.இதில், முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள், இந்நாள் லோக்சபா, சட்டசபை உறுப்பினர்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், தொழிலதிபர்கள், தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். புதிய பெட்ரோல் பங்க் திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு, 500 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் மற்றும், 1,500 ரூபாய்க்கு டீசல் வாங்கிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறப்பு
பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது.